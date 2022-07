Britney Spears arremete contra su madre y la llama "hipócrita"

La paz parece estar jugando a las escondidas con la cantante Britney Spears, pues luego de que hace unos meses la cantante se librara finalmente de la tutela legal bajo la que estuvo durante casi 13 años, su vida familiar sigue siendo blanco de escándalos pues su familia parece no dejarla en paz.

En esta ocasión lo que ocurrió fue que la madre de la intérprete de canciones como "oops! I didn´t again", "Baby one more time", y "Gimme more", le suplicó a la cantante que por favor se reconciliaran y ésta al parecer se negó pues en alguna ocasión manifestó que se sintió traicionada por ella ya que ignoró los mensajes cuando le pedía ayuda mientras se encontraba internada en una institución de salud mental.

Sin embargo Lynne Spears, madre de la cantante dio su versión de los hechos a través de sus redes sociales donde publicó varios 'Screenshots' de las conversaciones y los mensajes que supuestamente le enviaba a su hija.

“Britney, también tengo todas las conversaciones completas. Me duele que sientas que las personas que más te aman te traicionaron”, escribió la mamá de la cantante en un mensaje en el que le suplica que la deje acercarse a ella y en el que le dice que la ama.

No obstante parece que en la nueva vida de ' la princesita del pop' ya no hay espacio para los familiares a los que ella acusa de haberla maltratado y aprovechado de su fortuna.

“Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? (...) ¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcohólicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes“ decía una parte del mensaje que la cantante escribió en sus redes sociales, en el que también le dijo que era una "hipócrita".