Con emotivo mensaje, Nanis Ochoa anunció que ya está en casa al lado de su hija y esposo

La reconocida modelo Nanis Ochoa retornó a su hogar luego de la complicada situación que atravesó tras haber dado a luz a su bebé.

En el post parto, a la colombiana le dio una preeclampsia severa, síndrome de hellp y código rojo en la cesárea por shock hemorrágico. Esta serie de complicaciones hicieron que Nanis estuviera internada en el hospital durante varios días.

Desafortunadamente su hija también tuvo que ser hospitalizada y aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (su pronóstico es reservado).

Ochoa compartió una galería en la que aparece abrazando a su hija y al lado de su esposo, el cantante Juan Pablo Navarrete.

Además, aprovechó para postear un emotivo mensaje agradeciendo a quienes la han ayudado y apoyado en este momento tan complicado.

“Después de 13 días estar internada, solo puedo decir: Gracias Dios por permitirme volver donde mi hija”, subrayó en las imágenes que ya cuentan con 32.000 ‘likes’.

También les envió un mensaje a sus seguidores e incluso a sus críticos: “Leo todos sus mensajes, hay testimonios que me dan mucha esperanza, pero hay otros que de todo corazón prefiero que no me manden, ya que son historias donde muere él bebé o la mamá, espero entiendan el momento tan angustiante que estamos viviendo. Gracias”.