Epa Colombia recurrió a tratamiento para crecer y quedó con evidentes secuelas

En nuevas declaraciones brindadas por medio de historias de Instagram, Daneidy Barrera Rojas , más conocida como Epa Colombia , confesó que habría recurrido a un tratamiento para crecer, pero este no resultó como esperaba y le dejó evidentes secuelas.

Resulta que en vista de que quería cumplir uno de sus anhelos, optó por tomar esta decisión de aplicarse hormonas femeninas ya que Koral Costa, una íntima amiga suya a quien, al parecer, si le funcionó esta terapia, se lo recomendó.

"Yo me apliqué hormonas femeninas porque yo era muy pequeña amiga, y yo quería ser una vieja grande, como la Koral (...) Y nada, esas hormonas casi no hacen nada. No hacen muchas cosas", contó la empresaria para sus redes sociales.

Sin embargo, estos estrógenos provocaron un efecto segundario que, con el paso del tiempo, se seguirá notando cada vez más, de acuerdo a lo que afirmó Daneidy Barrera Rojas, siendo un 'daño irreversible'.

"Me cambió la voz mucho amiga y ya dicen 'Ay, pero amiga, extraño tu voz de la Epa', pero yo intentó que me dé y no me da. No sé si fue porque crecí, porque me apliqué las hormonas, pero ya no me da la voz (chillona) y no es porque esté enferma", agregó.

Aunque no reveló la fecha en que recurrió a este tratamiento para crecer, la influenciadora sueña con que algún día haga efecto y se convierta en esa mujer "grandotota" que desea, en vez de ser "flaquita, sin gracia y de talla 6 y XS".