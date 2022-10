Esperanza Gómez anunció su regreso a las producciones para adultos

Si hablamos de la industria del contenido para adultos en Colombia, podríamos decir que el nombre Esperanza Gómez figura como uno de los más importantes, pues la mujer es una de las actrices pioneras en estas producciones.

Además su belleza y profesionalismo le han permitido mantenerse vigente en la industria, considerándose una de las mejores actrices de este campo que ha ido creciendo y evolucionando pese a que aún existen muchos prejuicios al respecto.

Publicidad

No obstante, cabe resaltar que Esperanza llevaba un buen tiempo alejada del 'terreno de juego'; si bien los motivos precisos no se conocen, no obstante la buena noticia es que ha decidido regresar. No obstante aclaró que será algo que hará más por 'hobbie' que por un compromiso laboral en especifico.

“Sí, lo hago por placer. Es muy diferente grabar para mis plataformas a cuando lo hago con una producción profesional, es totalmente diferente el concepto. Yo disfruto más el tradicional” le contó la actriz de 43 años a un medio de comunicación nacional en una breve entrevista que les otorgó.

En dicho encuentro la mujer también habló a cerca del caso de discriminación al que se ha tenido que enfrentar en ciertas redes sociales , pues dice que por ser una actriz porno, su contenido ha sido censurado. Es por eso que hace un tiempo emprendió una batalla que dice estar a punto de ganar, pues reveló que su cuenta de Instagram volverá a ser verificada.

Publicidad

“A nosotras nos censuran por la discriminación, porque yo tengo los mismos derechos a pesar de ser actriz porno, que una modelo que no hace pornografía y esto ayuda a que le bajen un poco el tono y ahora está en proceso de verificación la nueva cuenta y finalmente, las otras plataformas me permiten monetizar".

Publicidad



Te puede interesar: