Esperanza Gómez se puso traviesa con sugestivo rojo pasión

Esperanza Gómez una vez más puso a 'pasar saliva' a sus millones de seguidores en todo el mundo, al publicar una imagen bastante subida de tono por medio de su cuenta personal de Instagram .

La actriz de contenidos para adultos es una de las mujeres más deseadas y suele ser muy 'relajada' al momento de compartir fotos y videos mostrando su espectacular cuerpo, por ese motivo su cuenta de Instagram está llena de publicaciones sugestivas, invitando a sus fans a que sueñen con ella o hagan algunas travesuras.

Hace poco, la mujer compartió en el feed de su red social una imagen con la que dejó poco a la imaginación al posar con una candente lencería de color rojo pasión.

Esperanza Gómez está de espaldas a la cámara usando unos tacones bastante altos con un traje de malla dejando ver en todo su esplendor su cola. Al mismo tiempo, la mujer mira a la cámara haciendo una sonrisa pícara y mirada seductora.

Junto al posteo ella escribió: "Así me siento traviesa 😈😋". Hasta el momento su publicación tiene miles de comentarios como: "Wow que asombrosa, divina luces en esa lencería 😮😍🙌❤️", "Me encanta el rojo en toda tu espectacular figura, luces como toda una diosa❤", "Ese Rojo me torea 🥇", "Que preciosa se te ve con tu lencería rojo mi amor🔥🔥🔥", y muchos más.

Recordemos que Esperanza Gómez suele hacer travesuras con algunas amigas suyas, por ese motivo hace poco presentó en su Instagram a una modelo llamada Havana, con quien posó en un sillón usando un vestido corto bastante ajustado con algunas aberturas en los costados. Esa publicación emocionó a sus seguidores, quienes no se pierden ni un solo movimiento de la actriz de contenidos para adultos.

Junto a su publicación, Esperanza escribió: "La estaré pasando muy bien con mi amiga @havanateambleu travesuras muy ricas😋😀😀".