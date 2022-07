"Estás buenísima", le dicen a Aida Cortés por foto en la que dice que se quiere mojar en la piscina

Aida Cortés una vez más volvió a hacer de las suyas con sus millones de seguidores en las redes sociales al compartir una foto subida de tono contando que se quería mojar en una piscina.

Por medio de su cuenta personal en Instagram , la creadora de contenidos para adultos posó sobre una cama usando un top de color blanco y una tanga diminuta con la que se le marcaba todo y dejaba poco a la imaginación.

Publicidad

Junto a su publicación, ella escribió: "Hola🥰 quiero ir a piscina hoy ✨". Como era de esperarse, sus fans enloquecieron y le dejaron todo tipo de comentarios: "Uff si está súper el día para ir a mojarse un ratico 😍", "Qué mujer por Dios 🔥", "Qué delicia amor", "Cuanto peluche 😍", y muchos más.

Recordemos que la modelo de OnlyFans suele compartir contenidos eróticos para estar más cerca de sus seguidores, por ese motivo, hace poco la joven compartió la noticia de que había salido la réplica de su parte íntima.

Durante una charla con la Revista Soho, la creadora de contenidos para adultos habló sobre su emprendimiento y dijo: "Tengo usuarios que ven mi contenido y me puse a pensar un día en qué es lo que ellos más desearían, y recibo mensajes a diario preguntándome si también hago servicios, pero no, yo hago contenido virtual. Entonces dije, ¿cómo hago para complacerlos de una forma que no afecte mi integridad física, pero que si les dé a ellos un poquito más de mí?".

Publicidad

En un momento de la charla, la joven creadora de contenidos para adultos habló del precio de su producto: "No tengo un precio definido todavía, lo estoy planteando. Sé que las que hay en el mercado que son importadas de China al por mayor están entre $200.000 mil o $250.000 pesos colombianos y si lo voy a tener en cuenta, porque si me interesa que el precio sea asequible".

Aida Cortés asegura que su réplica se venderá como pan caliente y solo saldrán al mercado 1.000 unidades.