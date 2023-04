Estos son los particulares empleos que tuvo Ana del Castillo antes de la música

Ana del Castillo sin duda es todo un personaje que da mucho de que hablar debido a su personalidad bastante extrovertida, la cual ha sido bastante acogida por todo su público, mientras que muestra su gran talento a la hora de presentarse en los escenarios con su música preferida, el vallenato.

Sin embargo, no siempre ha contado con la misma suerte, debido a que cuando incursionaba en el mundo de la música llegó la gran pandemia que afectó a millones de personas debido a la cuarentena que se extendió por un largo tiempo e imposibilitó sus presentaciones en distintos lugares.

A través del programa 'The Suso's Show' del canal Caracol, comentó a través de una entrevista la realidad que tuvo que vivir para aquel tiempo, pues confesó que fue algo perplejo pero siempre ha sido una mujer rebuscadora, ante la pregunta del presentador sobre si había vendido dulces cuando estaba en el colegio, y además limpió casas y vendió ropa en su época universitaria, Ana no negó nada de lo que comentó.

"A mí me encanta ser útil, tener un trabajo, lo que sea, porque por ejemplo, en pandemia, yo casi me vuelvo loca y me puse a beber y gritaba a los vecinos ‘nos vamos a morir toditos’”, afirmó la cantante sobre su tiempo sin empleo alguno. Aunque, también sintió que debía hacer algo para sostenerse y allí emprendió vendiendo tapabocas y pijamas.

Después de todo, esto la ayudó para sostenerse económicamente mientras volvían la situación de salubridad a la normalidad para reactivar su carrera musical, hasta el momento ha brillado en varios escenarios de Colombia llevando su entusiasmo y música a todas partes.

