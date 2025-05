Reconocido cantante de música popular sufrió aparatoso accidente: "Mire cómo quedó"

El cantante de música popular Julián Daza vivió momentos de tensión mientras se desplazaba hacia una presentación en el municipio de Palermo, Huila. El cantante se dio a conocer aún más tras su colaboración musical con Jessi Uribe quienes en su momento sorprendieron con un lanzamiento salido de lo convencional

El incidente ocurrió cuando una de las llantas del vehículo en el que viajaba junto a su equipo de trabajo explotó de manera repentina en plena carretera, generando alarma entre sus seguidores.

El artista antioqueño, reconocido como ‘El Galán de la Música Popular’, compartió la experiencia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde mostró el estado en el que quedó el neumático tras el estallido.

Aunque el susto fue grande, afortunadamente no hubo heridos y el equipo logró continuar su trayecto. “Gracias a Dios no pasó nada grave. Veníamos en línea recta y a buena velocidad, eso ayudó a que no ocurriera algo peor”, relató Daza, visiblemente aliviado por la forma en que se desarrolló el accidente.

En las imágenes también expresó su gratitud por haber podido llegar a salvo al destino y cumplir con el compromiso adquirido con sus fanáticos.

Gracias a Dios no pasó nada más grave, pero mire cómo quedó esto" Julián Daza

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Cientos de mensajes de apoyo y buenos deseos inundaron los comentarios de la publicación, destacando la valentía del cantante y su compromiso con su público.

Publicidad

¿Quién es Julián Daza?

Julián Alexis Daza Espinosa, de 32 años, ha recorrido un camino lleno de esfuerzo y perseverancia en el mundo musical. Con más de una década de trayectoria, se ha posicionado como una figura destacada dentro del género popular colombiano.

Ha trabajado junto a reconocidos artistas como Jessi Uribe, Jhon Álex Castaño, Luis Alfonso, Yelsid, El Cano y muchos más. Antes de consolidarse como cantante, su vida estuvo marcada por altibajos.

Publicidad

En entrevista con la revista Vea, reveló que antes de dedicarse de lleno a la música intentó emprender durante la pandemia, primero con la venta de tapabocas y luego con productos de aseo personal, pero ambas iniciativas terminaron en fracaso, incluyendo una estafa por parte de un socio.

Esto lo llevó a acumular deudas y a buscar en la música una salida para sostener a su familia. A pesar de las dificultades, Julián Daza logró transformar los tropiezos en impulso para su carrera artística.

Hoy en día, es admirado por su talento y su capacidad de conectar con el público a través de letras que relatan vivencias reales, como la reciente situación que, aunque desafortunada, terminó por demostrar una vez más su fortaleza