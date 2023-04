Arcángel se despachó en concierto en Medellín; lo querían bajar del escenario

El pasado sábado se realizó el concierto 'Los Favoritos' que reunió a grandes exponentes del género urbano en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín , donde figuras como De La Ghetto, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Kapla & Miky, Fainal y Shako y Brokix dieron a los espectadores un día lleno de reguetón.

Arcángel era sin duda uno de los referentes más importantes del evento, considerado como uno de los reguetoneros de la 'Vieja escuela' que aún se mantienen en lo más alto de la escena musical, pero que al parecer no terminó tan contento con su show en Medellín.

Un video compartido en una cuenta de Instagram con el nombre 'Prensapaisa' de al parecer un asistente al concierto dejó ver el momento en el que el reguetonero se despacha en contra de la producción del evento. Según esta cuenta, varios ciudadanos reportaron que el cantante salió disgustado al no poder terminar su show.

“Para eso fue que yo vine, y todavía no voy para la mitad del show para que me digan que quedan diez minutos. Esto es una falta de respeto, de verdad que sí. Pero para ustedes también que pagaron su plata para venir para acá, y lo esperaron a uno, hasta esta hora, pero no es porque yo quiera cantar tarde, es porque esta gente manipula la vuelta para que ustedes lo vean a uno tarde. Yo estoy aquí desde las 7:00 de la noche, perdón, pero es que me quería desahogar”, dijo Arcángel a todo el estadio en medio de su presentación.

Al parecer, la organización del evento le dijo al artista que le quedaba poco tiempo en tarima, cosa que lo disgustó y como se puede escuchar en el metraje, arremetió contra la producción alegando que ellos son los que generan demoras y crean el ambiente para que este tipo de cosas pasen.

