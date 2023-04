VIDEO: conductor de SITP recibe golpiza por accidente de tránsito en Bogotá

La intolerancia sigue tomándose las calles y las comunidades en nuestro país, en esta ocasión un reprochable acto se vivió en un Bogotá , en el que un conductor perteneciente al Sistema Integrado de Transporte Público fue prácticamente linchado por parte de unos ciudadanos este lunes 24 de abril.

Al parecer todo se presentó después de un accidente en el que se vio involucrado el bus del SITP y una mujer residente en el barrio el Paraíso, localidad de Ciudad Bolívar, aparentemente un choque en el que el vehículo atropellaría de cierta manera a la mujer, razón por la cual un grupo de personas llegó para golpear al conductor.

Un video grabado por el hombre atacado permite ver como un numerable grupo de habitantes, en su mayoría hombres, intenta acceder al interior del bus, ya que el conductor cerró las puertas y se resguardó en el mismo, lo que hizo que los intolerantes golpearan las puertas y los vidrios para entrar por él.

Luego de violentar en varias ocasiones el vehículo, los hombres lograron romper una de las ventanas e ingresaron al bus, para posteriormente propinar una golpiza al conductor, que en medio de la trifulca le gritaba: "amigo yo necesito ayuda, ya viene la ambulancia", dando a entender de que todo se estaba solucionando y no era la manera de actuar.

El conductor relató a un medio nacional que se encuentra en un centro asistencial a la espera de resultados después de su valoración: "En este momento me encuentro en la clínica, ya me diagnosticaron hematomas fuertes en el pecho debido a los golpes y estoy a la espera de los resultados de los exámenes de la cabeza", indicando las lesiones que le propinaron los intolerantes.

Hasta el momento no se reportaron personas capturadas y las autoridades rechazaron el actuar de los ciudadanos. Cabe resaltar que algunas personas indican que el incidente no fue para tanto y el bus no venía a gran velocidad.

Brutal golpiza sufrió un operador del #SITP, en el Paraíso, Ciudad Bolivar.



En medio de un accidente de tránsito, varios sujetos vandalizaron y golpearon al operador, quien sufrió varias heridas de consideración



Invitamos al operador a instaurar la denuncia penal. pic.twitter.com/BFZuHDVfES — Diego Arias (@DiegoAriasF1) April 24, 2023

