¿Hay reconciliación?: Lina Tejeiro interactuó en el Instagram de Andy Rivera

La actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más queridas en el mundo de la farándula, pero debido a algunas situaciones personales ambos decidieron ponerle un stop a su relación y cada uno continuar con su vida.

Muchos de los fanáticos de la pareja no pierden la esperanza de volver a verlos juntos, que borren el pasado y comiencen un nuevo momento en sus vidas desde cero.

Esa ilusión prendió de nuevo las alarmas de los fans hace poco, cuando Lina Tejeiro le dio me gusta en Instagram a una publicación de Andy Rivera y aunque varias personas se fijaron más tarde que el 'me gusta' ya no estaba, la foto fue rescatada por una cuenta de chismes en la que se evidencia que la actriz si interactuó con el contenido del cantante.

Esta situación levantó todo tipo de comentarios: "Más demoraron ustedes en publicarlo que ella en quitarlo 😂 el pecado!!", "Lo quitó, pero la pillaron ", "De pronto lo estaba stalkeando y se le fue... A todos nos pasa ", #Están igual los dos 😂el también le ha dado like a los videos que ella sube haciendo tiktoks y ninguno de los dos se sigue", "Cual es el show que le de me gusta a una foto, me parece algo súper NORMAL.", "Me encanta ese sutil coqueteo entre ellos😁😍 ojalá y se unan otra vez🔥", y muchos más.