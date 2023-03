Hijo de Diomedes Díaz revela por qué se negó a recibir mil dólares de su padre

En medio de una entrevista con Rafael Santos, uno de los hijos más famosos de la estrella vallenata Diomedes Díaz, salieron a la luz varios aspectos de su vida, pero sobre todo salió a relucir el momento en que el artista le hizo un millonario regalo a su hijo y fue una situación determinante para su vida, con la que se marcó un antes y un después.

Rafael tuvo un momento de melancolía al traer al presente varios recuerdos de su padre, por ese motivo quiso compartir una historia no conocida.

Luego de la graduación de bachiller de Rafael recibió una grata sorpresa cuando su padre le comentó: "Esto no lo tuve yo, esto no me lo dio papá a mí, pero te lo doy a ti porque las cosas son diferentes", aparentemente esta frase venía acompañada de 1.000 dólares, que en su momento era un presupuesto de más de 100 millones de pesos colombianos aproximadamente.

Sin embargo, el propósito de Diomedes era que su hijo estudiara en cualquier universidad del mundo, sin importar la carrera que escogiera o en lo que se quisiera enfocar; aunque después de las palabras de su hijo se bajó rápidamente de la nube, pues entre los sueños de Rafael no se encontraba el estudio.

Por tal razón decidió ser directo con su padre y le dijo: "no quiero fallarle a usted nunca y no quiero que le vayan a decir, vino el hijo de Diomedes, borracho, vuelto loco, y me dañó la clase", de igual manera aprovechó el momento para decirle que él quería vivir del canto y nada más, pero las palabras del 'Cacique' fueron de rechazo expresándole que no iba a haber otro Diomedes jamás.

Su solución más pronta fue dividir el dinero entre los dos, le dejó 5 mil dólares a su hijo y dijo que iría a gastarse su mitad en bebidas y fiestas; finalmente, Rafael aprovechó su parte del dinero para invertir en su carrera musical.

