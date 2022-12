Impactante video de los MASAJES que le hacen a Yina C. en la cola por los biopolímeros

Desde hace unos meses Yina Calderón ha compartido con sus seguidores en Instagram lo mucho que ha sufrido físicamente después de inyectarse biopolímeros en la cola, esto con el fin de evitar que ellos pasen por algo similar.

A través de esta cuenta ha publicado cómo ha sido toda la recuperación y todos los procedimientos a los que ha tenido que someterse después de que le detectaron esa sustancia a su cuerpo.

Recientemente posteó un nuevo video en el que mostró y contó que les salieron unas bolas debido a las cirugías y por estas deben hacerles unos dolorosos masajes.

“Más bolas llamadas fibrosis quedan gracias a las cirugías a las que me he sometido para retirar este veneno, el doctor ya me sacó casi el 80 % de este veneno me encuentro mucho mejor, pero continúa la terapia #losbiopolimerosmatan (ni se les ocurra inyectarse sustancias extrañas en los glúteos porque las veré en lo mismo)”, escribió Yina.

Además de las 287 mil reproducciones, la empresaria recibió muchos comentarios de apoyo y aliento.

