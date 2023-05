Iván Lalinde conmueve a sus seguidores publicando carta que le hizo a su madre por su enfermedad

Iván Lalinde, es un presentador colombiano que ha conquistado el mundo de la farándula con su arrolladora personalidad a través de diferentes concursos bastante recordados; sin embargo, hace poco mostró su faceta más sensible y conmovió a sus seguidores.

"Muchas personas me llaman a preguntarme como estoy, y por fortuna tengo muchos recuerdos", fue la frase inicial de un video que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Aprovechó el día de las madres, para darle un mensaje a su madre, quien falleció hace algún tiempo, y el final de sus días fue un episodio complicado, ya que olvidaba algunas cosas de su vida.

Ante esta situación, Lalinde decidió escribir una carta describiendo lo que veía en ella, puesto que a pesar de todo se encontraba muy feliz y eso lo sensibilizaba.

"Ella no se halla, ella no sabe si está en Medellín, si está en Bogotá, no sabe si está en su casa; sabe que está en una finca, pero no sabe donde está", fue el inicio de aquella carta con sentido de enviársela a sus hermanos.

Además, comentó que todo el tiempo le realizaba preguntas que lo dejaron mudo o sin palabras al no saber cuál podía ser la respuesta indicada, o simplemente le causaron risa.

Dedicó sus días para aclararle diferentes situaciones, a pesar de las difíciles circunstancias que impedían que su madre reconociera su entorno y las personas que la rodeaban.

"Es como si le hubieran vendado los ojos para jugar la gallina ciega", describió el presentador en una parte de su carta.

Incluso confesó que su madre se encontraba en un laberinto en el que no conseguía salir y confesó como fue el proceso de duelo que está atravesando diariamente.

Esto debido a que sintió que hizo lo mejor por su madre y no guardó cualquier sentimiento o posibilidad de ayudarla, a pesar de que la extraña dijo que se sentía bien; pues sin duda, nadie podrá arrebatarle los recuerdos de su querida madre.

