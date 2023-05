Mateo Castro rompe en llanto en plena entrevista; le hablaron de su mamá

Uno de los artistas que hizo parte de la 'Noche del Guaro y del Despecho' fue Mateo Castro, el bumangués deslumbró con su espectáculo musical y se quedó en la retina de los asistentes a este conciertazo, en el que estuvimos compartiendo con artistas de nuestro género popular y con todos los Kallejeros de Corazón.

Una de las cosas que se robó el show fue una de las canciones interpretadas por Mateo Castro, se trata de 'Les contaré', un sencillo que no solo deja claro el talento musical de este gran artista, sino también una de las letras más sinceras que ha compuesto, ya que se trata de la historia de uno de los amores de su vida, su madre.

En Barra Libre tuvimos la oportunidad de tenerlo en cabina y le preguntamos por esa canción que tanto llamo la atención, pues afloro los sentimientos de todo aquel que tenia un sentimiento de tristeza o hasta de agradecimiento por esa mujer que lo trajo al mundo. Nuestros videojockeys Tu Tormento y Esteban Rodríguez, hablaron con Mateo y conocieron de primera la mano la historia de esta emotiva canción.

Mateo Castro reveló, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, que esta canción es para su madre, quien falleció por Covid 19, una perdida imposible de superar que solo pudo confrontar a través de la música, plasmando su dolor en una canción que luego llevo al estudio y termino siendo uno de los éxitos más esperados del cantante.

Publicidad

También nos contó que tuvo una experiencia muy bonita cuando estaban grabando el video, pues se fueron hasta Guanajuato, en México, donde les dejaron filmar en una basílica, pero los feligreses no se iban y él se preocupó: “Yo le pregunto a Dianita Alfonso, que estaba conmigo, que si tocaba esperar mucho y ella me dice no, ellos están esperando que tu cantes la canción porque saben que es una canción hecha para tu madre”.

Te puede interesar: Christian nodal probando dulces colombianos