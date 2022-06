J Balvin responde a "amenaza" de tiradera de Nodal: "Que sea romántica y que venda"

Hace varios días el cantante mexicano Christian Nodal decidió hacerse un radical cambio de look con el cual ha despertado amores y odios entre miles de personas.

Uno de los artistas que no dejó pasar el tema fue J Balvin quien en su cuenta de Instagram hizo una comparación de Nodal y de él con el cabello muy parecido, algo que poco le gustó al mexicano y decidió responderle al paisa diciéndole que le iba a hacer una canción para dejarle claras las cosas.

"Miren mi gente, este compa no amaneció bromista; amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, cuando claramente y todo mundo lo sabe me estoy levantando de una mier** muy fea que viví. No hay derecho de hacer esas cosas; hay que usar las redes bien", dijo Nodal.

Así mismo, aprovechó para contar que trabajaría en un tema musical para 'tirarle' al paisa y agregó que estará esperando su respuesta.

J Balvin no dudó en responder a las palabras de Nodal y le dijo que si iba a hacer una 'tiradera' que esperaba que fuera muy buena: "Estamos bonitos los dos... Yo me siento sexy. Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen muy sensibles, y si va a sacar la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado".