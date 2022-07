Jessica Cediel puso a hacer zoom a internautas con foto en la que se le corrió el escote

Jessica Cediel es una de las mujeres más activas que hay en las redes sociales y a quien le gusta consentir a sus millones de fans en todo el mundo con publicaciones subidas de tono.

Hace poco la modelo decidió posar frente a la cámara con un top tejido de color beige, jeans descaderados y una flor amarilla que resalta en su cabello, sin embargo, varios internautas hicieron zoom y se fijaron que algo sobresalía en uno de sus pechos.

Junto a su post ella escribió: "Tú no eres bebecita… tú eres BEBESOTA🔥🫶💛🌼😮‍💨 RECUERDA QUE ENTRE MAS DURA SEA LA BATALLA, MÁS GRANDE SERÁ LA VICTORIA ❤️‍🩹🫶😉".

Como era de esperarse, sus fans dejaron miles de comentarios: "Quien más hizo zoom 🤣🤣🤣", "Ay pero que deli cómo para untarle Nutella por todo el cuerpo jajaj😍", "Se ve todoooooo jejjejeje", y muchos más.

Jessica Cediel no se demoró en hablar al respecto y sacar de la duda a sus seguidores por medio de una historia en su cuenta personal de Instagram en la que dijo que se trataba de un protector: “Para los chismosos. ¡No es el pezón! ¿Están mal de la vista o qué? Ni siquiera se me asoma nada. Es el protector del pezón lo que se ve, yo no le veo el alboroto. No ven que brilla, tiene otro color y es de plástico”.

Recordemos que Jessica Cediel es una de las famosas colombianas que ha sufrido de biopolímeros en su cola, por ese motivo se ha sometido a varias cirugías para extraer el producto de su cuerpo.

Hace poco la modelo confesó que esa experiencia le ha dejado algunos traumas: “Yo quedé con un trauma terrible que lo estoy tratando, se llama estrés postraumático. Cuando uno tiene un evento de estos y es que uno le coge desconfianza y miedo a absolutamente todo; yo no me hago absolutamente nada hasta que medianamente no tenga la confianza de que me lo puedo hacer”.

