Jhonny Rivera 'chicanea' con millonaria adquisición: "Mi nueva casa rodante"

El cantante de música popular Jhonny Rivera fue noticia hace poco luego de compartir por medio de sus redes sociales un llamativo video en el que mostró su millonaria y lujosa adquisición.

Se trata de una casa rodante como el mismo cantante la llamó, la cual será usada por él y todo su equipo de trabajo para llegar a tiempo a sus compromisos con conciertos en diferentes ciudades en Colombia.

En la filmación que Jhonny Rivera compartió en su cuenta personal de Instagram, se puede ver que a lo lejos va llegando la casa rodante mientras él y su equipo de trabajo esperaban ansiosos en la calle.

Algunos segundos más tarde se subieron al enorme bus en el que se vio que tenía algunos lujos y varias partes estaban contramarcadas con el nombre del cantante de música popular.

La felicidad de Jhonny Rivera y sus trabajadores se notó en la cara y muy pronto comenzarán a rodar por todo el país brindando lo mejor de su talento a cada uno de sus fans.

Por otro lado, recordemos que hace poco algunos músicos de Jhonny Rivera se accidentaron cuando se dirigían en algunas camionetas rumbo a Yopal, Casanare. Aunque la camioneta quedó destruida en la parte delantera, el cantante llevó un parte de tranquilidad asegurando que sus músicos estaban sanos y salvos.

En un video el artista dijo: "Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poder cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas".

Asimismo, el intérprete de 'El Mujeriego' contó que por suerte sus músicos habían resultado ilesos: "Bajando La Línea, eran en total tres camionetas, una de las camionetas se estrelló. No hubo heridos afortunadamente y todos salieron ilesos. El carro sí quedó muy dañado".

"La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos", finalizó diciendo el cantante risaraldense.

Camioneta de los músicos de Jhonny Rivera /Foto: Instagram Jhonny Rivera

