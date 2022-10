Juan Duque confirma crisis con Lina Tejeiro; usuarios le hacen fuerza a Andy rivera

Juan Duque encendió las redes sociales este viernes tras revelar que la relación con Lina Tejeiro no estaría pasando por su mejor momento, al parecer, por los múltiples compromisos de los dos; sin embargo, internautas involucran en la crisis a Andy Rivera, expareja de la actriz.

Aunque la pareja se ha dejado ver muy enamorada y además, apoyada por sus seguidores, según contó Duque a 'Buen día Colombia', la distancia ha hecho de las suyas y la situación estaría complicada.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, reveló.

El intérprete de 'Chimbita' aclaró que pese a la situación pondrá de su parte para que la relación continúe. Por su parte, Lina Tejeiro no se ha pronunciado al respecto.

Las recientes declaraciones causaron furor en redes sociales, pues algunos internautas aseguran que Andy Rivera tendría algo que ver y hasta algunos le hacen fuerza para que vuelva con Tejeiro.

"Claro con ese sencillo que le soltó Andy…. No hay frase que lo ayude al viejo en estos momentos", "A andy le encanta esto", " Yo siento que ella no ha dejado de amar a Andy", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.

Vale la pena mencionar que el hijo de Jhonny Rivera, recientemente habría enviado una indirecta muy directa en pleno concierto a la llanera; también se habla de que le habría dedicado su más reciente éxito, 'Te perdí'; sin embargo, solo son rumores.