La bellísima y talentosa actriz colombiana Lina Tejeiro sigue siendo foco de noticia. Sin embargo, es preciso decir que en las últimas semanas la joven no ha sido relacionada con el desamor y la eterna tusa que tenía por su exnovio el cantante pereirano Andy Rivera, sino todo lo contrario.

Desde que en una entrevista muy intima y reveladora la actriz contó que definitivamente las cosas con su ex no habían funcionado por más de que lo habían intentado varias veces; todo parece indicar que Lina está decidida a darse una nueva oportunidad con alguien más. ¿ Y por qué no?

Publicidad

Ese alguien más tiene nombre y apellido, y es el cantante de reguetón y creador de contenido Juan Duque, quien a través de sus redes sociales ha dejado muy claro que está 'tragado', aunque no mencione a la actriz directamente. Tanto, que hasta parece que se hizo un tatuaje en honor a lo que está viviendo actualmente con la actriz.

Así lo dejó ver a través de una historia que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que se ve al joven de 25 años sentado en una silla junto a un tatuador que le está preparando la piel del brazo para tatuarlo. Sin embargo al iniciar el video, se ve lo que es el diseño de una pareja de enamorados y paso siguiente al fondo se ve ese mismo diseño pero en este caso se trata del rostro del cantante y el de la actriz.