Laura Bozzo se somete a rejuvenecimiento de rostro y 'enamora' en redes sociales; parece otra

Laura Bozzo, recordada por su programa 'Laura en América', y quien recientemente participó en el reality 'La casa de los famosos', un formato que emite el canal Telemundo, anunció que se sometió a un rejuvenecimiento de rostro y dejó sorprendido a más de uno.

La decisión habría sido tomada por la presentadora tras recibir fuertes críticas en redes sociales por su piel, el uso de filtros y según algunos, el abuso del Photoshop, programa usado para retocar imágenes.

Las críticas a la mujer de 70 años se intensificaron durante su participación en el famoso reality en el que se dejó ver sin maquillaje, recién levantada y hasta con ojeras, por lo que recibió varios ataques e incluso memes.

"Para los que me dicen que soy puro Photoshop empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí, por tanto sol la próxima semana verán los cambios", anunció la recordada 'Señorita Laura' en su Instagram.

Tras el procedimiento, Bozzo se dejó ver con un nuevo aspecto, más joven y radiante; varios de sus fans no tardaron en reaccionar al video en el que le inyectan, aparentemente bótox.

"Bien por ti Laurita! Es tu dinero, es tu cuerpo, es tu vida! Eres libre para hacer todo lo que te haga feliz", "Laura está perfecta, el que se ve raro es el doctor con esa pinta poniendo botox", "La que puede puede y la que no crítica", son algunos de los comentarios en la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram.

