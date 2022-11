Lina Tejeiro responde críticas por ruptura con Duque: "Te dirán egoísta por ponerte en primer lugar"

Lina Tejeiro se volvió en tendencia en los últimos días luego de pronunciarse en sus redes sociales después de haber terminado su relación de pocos meses con el cantante paisa Juan Duque.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, la actriz escribió hace poco un texto, que aunque no dijo específicamente que iba dedicado al artista, el contenido y las palabras que usó pusieron a pensar a los internautas, llegando a la conclusión de que estaba hablando de su noviazgo.

En su momento Lina escribió: "Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté".

Recordemos que ella fue atacada por algunos usuarios de las redes sociales al haber supuestamente comparado a Juan Duque con un objeto.

Después de esto, y en tono de humor, Juan Duque se cambió su nombre en Twitter y se hizo llamar "Rimel Albeiro", situación que causó gracias entre los internautas.

Ahora, la actriz volvió a aparecer en su Twitter hablando sobre el amor propio. Allí estaría dando más pistas sobre los motivos por los que se acabó su relación: "El amor propio no es tan lindo como lo pintan, tendrás que tomar decisiones que a veces no parecerán las correctas ante los ojos de los demás. Te dirán egoísta por ponerte en primer lugar. Amarte a ti mismo no es nada fácil, pero es el único amor que va a tener por siempre".

Al parecer esta novela no tiene fin y solo queda esperar si Juan Duque se pronuncia al respecto sobre la última publicación de Lina Tejeiro.

