¿Lina Tejeiro y Jéssica Cediel ya no son amigas?

Lina Tejeiro y Jéssica Cediel están descansando unos días en la ciudad amurallada y aparecieron juntas en sus Instagram para aclarar los rumores sobre sus amistad.

Muchos de los usuarios de las redes sociales se sorprendieron al ver que Jéssica no había asistido a la fiesta de cumpleaños de la actriz y se comenzó a decir que ya no eran amigas, pero ambas aprovecharon que están juntas en Cartagena para explicar lo que sucedió.

En un video en el que se ven juntas, tanto Lina como Jéssica dijeron que la presentadora no había ido al cumpleaños de la villavicence ya que estaba grabando una película en República Dominicana.

En la conversación ambas aprovechan el momento para decir algunas frases sarcásticas como por ejemplo: “es hora de contar la verdad, Jéssica”. “Sí, decir que ya no nos hablamos, que no somos amigas, que no te invité a mis cumpleaños”.

Al finalizar la historia de Instagram aclararon los rumores y dijeron que siguen siendo muy amigas y se dieron un gran abrazo.

Recordemos que Lina cumplió años el pasado 8 de octubre y aprovechó esta fecha especial para hacer una gran fiesta de cumpleaños a la que asistieron muchos famosos amigos de ella como Greeicy Rendón, Mike Bahía, Paola Jara, Pipe Bueno y muchos más.

Los encargados de poner a bailar a todos los invitados fueron los integrantes del Grupo Niche. Definitivamente fue una noche inolvidable para la actriz y todas las personas que la acompañaron en este momento especial.