Luisa Fernanda se arrepiente de varias decisiones en su vida: "Ojalá hubiera escuchado a mis padres"

Las redes sociales son un medio de comunicación que han usado diferentes influencers y creadores de contenidos para compartir sus experiencias con las cuales muchos internautas se sienten identificados y, una de las que usa su Instagram para este tipo de videos es Luisa Fernanda W quien cuenta en muchas oportunidades situaciones que le ocurren.

Eso fue lo que pasó hace poco cuando la joven quiso compartir con sus millones de fans una decisión que tomó cuando era adolescente y de la que se arrepiente hoy día.

Mientras la novia de Pipe Bueno se estaba cambiando de ropa, reveló que el tatuaje de un ojo que tiene en su antebrazo es una de las peores decisiones que ha tomado, pues hoy día es algo que no la representa.

"Realmente de los que más me arrepiento es este ojo y estos de acá. Me arrepiento de primer tatuaje, es muy bonito y muy bien hecho pero siento que fue una decisión muy a la loca. Siento que me dejé llevar del momento. Me parece muy lindo pero es un tatuaje que no me representa", dijo la joven en su video de Instagram.

Publicidad

La paisa dijo que pensó que nunca se iba a arrepentir de los tatuajes que se ha realizado, pero con el paso de los años su opinión ha cambiado en muchos aspectos.

Así mismo, invitó a sus fans a que piensen muy bien si se van a pintar la piel para que no se arrepientan más adelante.

Publicidad

Por otro lado, recordemos que Luisa Fernanda W hace poco habló por primera vez de su relación con Legarda. Recordemos que en el año 2019 ella era novia del ya fallecido artista, quien perdió la vida en un cruce de disparos debido a una bala perdida.

Debido a la muerte de Legarda Luisa Fernanda W quedó soltera y dos meses después se volvió a enamorar del cantante de música popular Pipe Bueno.

A raíz de esto, la joven fue fuertemente criticada, sin embargo, Luisa se quedó callada al respecto pero hace poco decidió romper el silencio y hablar del tema asegurando: "Viví una polémica superfuerte porque mi expareja, lastimosamente, murió. Y yo, a los dos meses me volví a enamorar".

Te puede interesar: Las piroperas de La Kalle se metieron a una obra de construcción