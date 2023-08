Carla Giraldo vivió una semana no tan santa; fotos dejaron poco a la imaginación

Con el paso de los años son muchas las actrices colombianas que se han sabido ganar un lugar en la pantalla chica y en cada uno de los corazones de sus fans y, una de ellas es Carla Giraldo, quien desde mu pequeña comenzó a actuar en diferentes telenovelas y aunque poco se volvió a hablar de ella, sigue vigente gracias a las redes sociales en las que comparte fotos y videos de su vida personal y algunos proyectos laborales.

Para nadie es un secreto que la mujer en el pasado estaba un poco más gordita y gracias a su decisión de querer bajar de peso, no solamente por un aspecto físico, sino por su salud, ahora es la envidia de muchas personas, pues su cuerpo es soñado y varios le piden que de la receta para poder estar así de delgada.

En Semana Santa varios aprovecharon para reflexionar y otros para tomarse unos días de descanso y eso fue precisamente lo que hizo Carla Giraldo al compartir en su cuenta personal de Instagram varias fotos y un video con los que mostró sus días aprovechando del sol.

Junto a su posteo, la reconocida actriz escribió lo que hizo en sus mini vacaciones: "Una Semana No tan santa 😈 1- un video de @maofonnegra 2- despertar un jueves santo 3- intentándolo siempre 4- sin filtros simplemente yo 5- sandía 🍉 6- un vino 7- dos vinos 8- un instante 9- me importa un culo 10- home".

Publicidad

Como era de esperarse, su publicación tiene hasta el momento más de 48 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fans halagándola: "Estás muy bella Carla, lo que más me encanta de ti es que lo que te propongas lo consigues, eres poderosa.👏", "Cuéntanos cómo lograste adelgazar y tonificar? Estás muy linda", "Desde que te sigo, desde niña te he visto trabajar en contra del sobrepeso y cuando te lo propones veo que lo logras.".

Te puede interesar: Las piroperas de La Kalle se metieron a una obra de construcción