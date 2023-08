Aida Cortés escandaliza a internautas con sugestiva foto para Semana Santa

Aida Cortés es una de las mujeres más sensuales que hay en el país y quien gracias a sus redes sociales se ha sabido posicionar en la mente y en los buscadores de cientos de internautas.

La joven suele usar su cuenta personal en Instagram para compartir fotos y videos candentes, llegando a retar la censura de la red social para poder regalarle un lindo recuerdo a sus fans, sin embargo, uno de sus últimos posteos no fue muy bien recibido por las personas, pues lo hizo durante la Semana Santa y como es usual en ella, con poca ropa.

En las tres fotos que publicó Aida Cortés por medio de su feed de Instagram se puede ver que la joven estaba acostada de medio lado en la cama, pero lo que más llamó la atención fue la lencería que estaba usando.

Y es que allí se dejó ver usando ropa interior bastante sensual de encaje, dejando claro que no estaba usando brasier y la tanga tenía solamente un pequeño hilo que no tapaba nada en su cola.

Así mismo, la posición para tomar las fotos dejó ver su retaguardia en primer plano, un detalle que le gustó a algunos, pero otros se sintieron agredidos debido a que la mujer hizo esto en Semana Santa.

Junto a su posteo la creadora de contenidos para adultos escribió: "Olvidemos los problemas por un segundo ❤️ oficialmente Semana Santa 👼".

Hasta el momento la publicación tiene más de 300 mil me gusta y comentarios de todo tipo: "¿Será que en semana santa puedes mandar foto vestidita?", "Le creció ... muchos dulces", "Viéndote a ti me olvida todo!! Hasta de que soy un simple mortal y no merezco ver tanta belleza!!", "Y tu crees que la semana santa es para que coloques fotos así. Respeta".

