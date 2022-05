Luisa Fernanda W confiesa que Pipe Bueno nunca estuvo en su radar

La creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, conforman una de las parejas más mediáticas, más admiradas pero también más criticadas del mundo del espectáculo, ya que su relación no empezó en el mejor momento que atravesaba la influencer en su vida. Los rumores de que algo estaba pasando entre los dos empezaron a surgir a tan solo unos meses de la inesperada muerte de su exnovio el carismático cantante de música urbana Legarda.

Aunque Luisa se propuso negarlo por mucho tiempo, el romance finalmente salió a la luz, y aunque muchos no daban un peso por esa relación, lo cierto es que la cosa se fue muy en serio, a tal punto que hoy tiene un hijo juntos y se rumora que el segundo podría venir en camino. Sin embargo ninguno de los dos ha confirmado o negado que esto sea real.

Publicidad

La relación de Luisa y Pipe ya lleva varios años, y ambos parecen estar muy enamorados; de hecho en el último concierto de Maluma en Medellín, Pipe fue uno de los invitados al show y en medio de su presentación le dedicó una canción a 'La W' que se encontraba entre el público.

Sin embargo según declaraciones de la creadora de contenido y empresaria, no siempre fue así, pues aunque ella sabía quién era Pipe Bueno, él nunca estuvo en su radar, no obstante hoy después de haber vivido muchas cosas con el cantante reconoce que él tiene muchas cosas que la enamoran diariamente.

“Cuando conocí su personalidad fue lo que me llevó a enamorarme de él. Algo que me gustó mucho de él es que es una persona muy generosa. Él no es envidioso, le gusta a ayudar a todo el mundo, quiere apoyar a la gente y eso me parece super bonito”. confesó Luisa a través de diferentes historia que publicó en su cuenta de Instagram , para responderle a uno de sus seguidores que a través de la dinámica de la caja de preguntas, le inquirió acerca de qué pensaba cuando escuchaba las canciones del artista y si algún día imaginó que sería su esposa.

Publicidad