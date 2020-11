“Me cag%$#” Greeicy Rendón se hizo del dos en un centro comercial

Sin tapujos y sin pena, Greeicy Rendón contó una extraña y vergonzosa experiencia que marco su vida.

La artista está acostumbrada a revelar secretos de su vida personal y en está ocasión quiso confesar este detalle que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Pasó el oso, fue la descripción que muchos usuarios le encontraron a esta confesión que de seguro a muchos les ha pasado.

Pues resulta que la caleña hizo del cuerpo por accidente en un centro comercial. Este secreto lo contó cuando estaba siendo entrevistada en un programa de televisión.

“El peor oso fue que una vez me cag$#% en un centro comercial”, comenta la artista.

Greeicy se "cagó" en un centro comercial pic.twitter.com/n2gW86kHf7 — Pille pues (@PuesPille) November 19, 2020

Muchos la han tildado de “cochina” y sucia, pues no entienden porque paso ya que ella misma no quiso dar más detalles de lo sucedido.

Pero eso no es todo, Rendón dijo que no le gustaba bañarse cuando era pequeña: “No me gustaba bañarme, no me gustaba cepillarme, o sea, a mí me olía el c*lo muy a c*lo, la boca con mal aliento, yo chiquita era muy cochina”.

Claramente esta situación la vivió cuando era pequeña, pero muchos insinúan que le ocurrió de adulta.