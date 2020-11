Joven denunció que un Uber le cobró casi el doble de lo marcaba la app

Indignado, así se mostró un joven llamado Diego Rubiano luego de que un trabador de Uber le cobrara el doble de la carrera cuando se dirigía hacia el aeropuerto.

El retorno de Uber generó una ola de reacciones hace varios meses, pues las económicas y cómodas carreras fascinaban a miles de clientes y usuarios.

Sin embargo, algunos escándalos causados a partir de las tarifas han resonado en los últimos tiempos.

Es el caso de Rubiano que a través de su cuenta de Instagram y Tiktok comentó lo sucedido con este conductor:

“La semana pasada estaba en Cali y tenía que devolverme para Bogotá, pedí un Uber para el aeropuerto, el conductor me aceptó y me preguntó por chat que cuanto me aparecía el precio del viaje, yo le dije que 47.000 pesos colombianos y me dijo que no, que hacia el aeropuerto vale mucho más”.

Posterior a esto el que prestaba dicho servició dijo que debía pagarle 75.000 pesos pero que de lo contrario no lo llevaba.

La denuncia se hizo publica y fue replicada en otras redes sociales, además Diego publicó un pantallazo de la conversación.