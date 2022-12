Uber retoma operaciones en Colombia

Según informa Blu Radio, este jueves 20 de febrero vuelve a funcionar Uber en Colombia.

Cabe recordar que la plataforma dejó de operar desde el pasado primero de febrero, por decisión propia, como respuesta a la decisión judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que le ordenó el cese de operaciones y a los operadores móviles a no permitir el uso de datos para usar la aplicación.

Al final, lo que debían hacer los operadores móviles no pudo llevarse a cabo porque técnicamente al efectuar un bloqueo podría afectar el servicio de otras plataformas que no tienen nada que ver con la decisión judicial. También porque en la sentencia se especificó sobre algunos de los servicios de la plataforma, pero no a todos.

Por su parte, Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas publicó en Twitter su desacuerdo con el anuncio de la retoma de operaciones de Uber en Colombia. Según dice, la orden del juez se debe cumplir por competencia desleal y que la orden no depende de los operadores.

Uber ya tiene carrera lista de regreso a Colombia ¡y será este jueves!, dice Blu Radio https://t.co/v6YQkXKaA1 vía @Pulzo pura y física carreta , la orden del juez se debe cumplir por competencia desleal ! La orden no depende de los operadores ! Si pueden si o no cumplir orden ! — Hugo Alberto Ospina 🚖 (@hugoospina55) February 20, 2020

