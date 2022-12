Melissa Martínez ofrece llamativa propuesta de trabajo para amantes de los viajes

Melissa Martínez una vez más vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales y en esta oportunidad por una jugosa oferta de trabajo que ofreció por medio de sus redes sociales.

Y es que la periodista deportiva compartió un video en el que dijo que está buscando a una persona que haga parte de su equipo de trabajo, ya que necesita muchas personas para poder cumplir con todos sus deberes.

En la filmación se le escucha a Melissa Martínez decir: "Hace un par de días, por ahí unas tres semanas, concluimos que necesito una persona más en mi equipo de trabajo. Hay muchas personas a mi alrededor, pero hay algunas cosas que estamos manejando en este momento, que me saturan y me dan estrés".

Asimismo, la profesional en comunicación social dijo que el cargo es para ser asistente, la persona debe vivir en la ciudad de Bogotá y también se requiere disponibilidad para viajar al menos dos veces al mes.

Las personas que estén interesadas deberán enviar su hoja de vida al correo electrónico: melissamartinezoficial@gmail.com.

Melissa Martínez lanzó oferta laboral para unirse a su equipo de trabajo. pic.twitter.com/ynwyMsZekz — Ana (@PuraCensura) December 10, 2022

Por otro lado, recordemos que hace poco Melissa Martínez fue la protagonista de una de las revistas para adultos más conocidas que hay en el país y aunque la sesión de fotos fue bastante cuidada, ya que la periodista no dejó ver sus partes intimas, el resultado fue bastante llamativo para algunas personas, quienes la halagaron por su belleza.

Sin embargo, varios internautas criticaron a la mujer por 'taparse' tanto y ella no dudó en responderles: "No era necesario para hablar de mi carrera, nunca ha sido necesario. En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carera y mi profesión".

"Les había dicho que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la revista Soho, cuando tenía otro estilo de fotografías, siempre dije que no porque no lo considere pertinente. Las fotos a mí me parecieron divinas y espectaculares", finalizó diciendo la hermosa mujer.

