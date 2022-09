Natti Natasha es una de las artistas de música urbana más reconocidas a nivel mundial y a quien le gusta ser bastante activa por medio de sus redes sociales para mantener un contacto más estrecho con sus millones de fans.

Por ese motivo hace poco publicó por medio de su cuenta personal en Instagram, un video que subió la temperatura de más de uno pues la artista se dejó ver como Dios la trajo al mundo.

Publicidad

Allí Natti Natasha posó acostada boca abajo si nada de ropa mientras que se tapó algunas parte de su cuerpo con lo que parecía ser una sábana. En los pocos segundos que duró la grabación, la intérprete de 'Sin Pijama' jugócon su cabelló de manera sensual dejando poco a la imaginación.

Junto a su publicación, la hermosa mujer escribió: "Hoy estoy Hor,,,,,🥵 Me levanté a la 7 de la morning ,,, no puedo dormir 🛏 sabes que estoy ready así que papi call me ☎️".

Como era de esperarse, su publicación se viralizó rápidamente en diferentes redes sociales y allí algunos internautas aseguraron que se trataría de un pequeño avance de nueva música y varios se atrevieron a decir que la nueva canción sería con una artista Argentina.

Así mismo, algunos no dejaron pasar la belleza de la mujer: "Que llame pina que es el que puede, o da el número entonces", "Se viene un palazo 🔥", "Raphy Pina se ha desconectado del chat .. 🤣", "Hermosa mi natti bella ❤️", "🔥 la dura de las duras", y muchos más.

Publicidad



Por otro lado, recordemos que hace poco la artista reveló que son muchas las personas que le preguntan sobre cuántas cirugías plásticas se ha realizado, por ese motivo ella decidió contar algunos de sus secretos.

La cantante charló en el programa ‘Noche luz’ y dijo que varios internautas le dicen que ella se reconstruyó la barbilla, la nariz y la boca; sin embargo, Natti aclaró los rumores.

Publicidad

"Yo era una niña, tú no puedes comparar a alguien que ya hace ejercicio, uno va a secando un poquito. Mi nariz es mi nariz, mi boca es mi boca mis ojos son los míos, todo está ahí tranquilito y original", dijo la intérprete de 'No me acuerdo'.

Natti aseguró que en el último tiempo se ha dedicado bastante al ejercicio, pero aún así entró al quirófano para someterse a una mamoplastia con el fin de aumentar sus senos y al parecer está contenta con los resultados.

Con estas declaraciones, la mujer dejó claro que solo tiene hechas las 'pochecas' y que el resto de su cuerpo es natural.

Publicidad

Te puede interesar: Hotel y Spa para Maskotas - La Kalle