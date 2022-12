No me importa si mi marido está con más mujeres si es HONESTO: Esperanza Gómez

La actriz porno Esperanza Gómez estuvo en The Juanpis Live Show donde confesó sus más íntimos secretos y habló de su vida en pareja.

A diferencia de lo que muchos creen, Esperanza Gómez es una mujer celosa y aseguró que aunque lleve con su esposo una relación abierta siempre quiere honestidad de su parte si va a tener encuentros íntimos con otras mujeres porque es conciente que "tiene necesidades".

"Él me llama y dice: ‘Bebé, me voy a comer a Pepita Pérez: ¿me das permiso?’ Y yo: ‘Ok, pero me avisas cuando termines y me das la descripción’. O sea, me tiene que describir con pelos y señales todo lo que pasó... empezamos en esto, le hice esto, le puso la pierna aquí, le di besos acá… todo con señales. Y eso nos ayuda a estimular la relación”, dijo la actriz.

Esperanza Gómez también afirma que la persona que la ayudó a disminuir la timidez cuando entró a la industria del porno fue su marido.