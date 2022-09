Novio de Aida Victoria Merlano salió en su defensa tras ser condenada por la fuga de su mamá

Desde que se supo que el juez 20 de Conocimiento de Bogotá condenara a la influencer Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, son varias las personalidades del mundo de la farándula que se han pronunciado al respecto y uno de ellos fue su novio, el cantante Naldy.

Por medio de sus historias en Instagram, el joven dejó claro que no está de acuerdo con la decisión y pone en tela de juicio la justicia colombiana.

En un texto que publicó se lee: "¿17 años de cárcel para una mujer trabajadora? ¿Qué es esto Colombia?... Hay injusticia en mi país con una niña trabajadora, honrada, una mujer de palabra".

Naldy así mismo le dedicó unas palabras de esperanza a su novia y le aseguró que va a estar a su lado hasta el final: "Acá seguiré apoyándote hasta las últimas consecuencias". Así mismo usó los hashtag "#NoMásInjusticias, #NoPrisiónParaAida y #FreeAida".

Algunas horas más tarde, el cantante volvió a hablar al respecto y envió un mensaje a todas aquellas personas que se alegran de la situación que está viviendo Aida Victoria Merlano.

"Me indigna ver cómo hay personas que festejan lo que le está pasando a Aida, no sé si es que no han entendido que es una pelada de 23 años con una vida por delante a la que quieren condenar a 17 años sin derecho a casa por cárcel", comenzó escribiendo Naldy.

Luego, el cantante siguió cuestionando lo que las personas tienen en la cabeza para reírse de la situación.

"¿Qué sentirían ustedes si un familiar pasa por algo así?, Aida no se merece eso, y los que la juzgan no conocen el ser humano que es", finalizó diciendo Naldy.

