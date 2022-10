"Pasó de los viejos a los niños", le dicen a Aida Victoria por 'pollito' que la estaría enamorando

Aida Victoria Merlano encendió nuevamente las redes al dejarse ver muy cercana al creador de contenido conocido como 'Westcol', quien saltó a la fama tras hacer transmisiones en vivo en Twitch con personalidades.

El rumor de un posible romance empezó luego de que la barranquillera terminara su relación con Naldy, con quien casualmente tuvo un encontrón el joven creador de contenidos; sin embargo, solo hasta hace poco Aida salió a abrir su corazón.

“Me siento en el colegio, como en el cuento de si el besito o no… eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Estaba viendo los videos de la transmisión y me sorprendió cuántas veces ese niño me hizo agachar la cabeza. Yo digo: ‘Este es un culicagado, o sea, qué es esto’”, empezó contando Merlano sobre su cercanía con 'Westcol'.

Y agregó: “Marica... yo no entiendo por qué me dejo intimidar de este niño. Horrible, me sale con unas vainas que yo me quedo mirándolo y le digo que es un niño (…). Está pequeño para mí, pero como que me siento rara y luego no me importa”.

Aunque la influenciadora ha mencionado en diferentes oportunidades que se enamora fácilmente, algunos usuarios se lo recordaron y hasta compararon sus relaciones anteriores con actual romance.

"Pasó de los viejitos a los más niños", "de todos se enamora", "se enamora esperando un bus", "mija, pero deje descansar eso", "si es mayor de edad no es ningún niño", "se enamora con una devuelta", "esa mujer es inestable , no sabe lo que quiere", "que hagan lo que quieran", son algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Quién es Westcol, el creador de contenido que estaría enamorando a Aida Victoria?

El joven de 21 años es un streamer paisa que normalmente hace lives en la plataforma Twitch; allí cuenta con más de 700 mil seguidores y es famoso por entrevistar a famosos como 'La Liendra', 'Blessd', 'Epa Colombia', 'Aida Victoria Merlano', entre otros.

