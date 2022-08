Paulina Vega paraliza corazones con video en diminuto vestido de baño

Paulina Vega es una de las mujeres más bellas que hay en el país y quien ganó reconocimiento a nivel mundial al ganar el certamen de Miss Universo en el año 2014.

La exreina suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que le gusta compartir fotos y videos de su día a día para de esta forma tener una cercanía con sus millones de seguidores.

Por este motivo, hace poco la hermosa mujer publicó en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 6 millones de personas, un video que dejó 'paralizados' a sus fans al posar con diminuto vestido de baño.

Allí se puede ver a Paulina Vega en un yate disfrutando de un paseo en un hermoso día soleado con su cabello suelto bastante natural y sin una gota de maquillaje.

En la filmación la joven solamente miró a la cámara de manera tímida mientras que una persona detrás de cámara dijo: "No, mira a esta".

Como era de esperarse la publicación se viralizó rápidamente en diferentes cuentas de chismes e internautas aprovecharon para halagar la belleza de la mujer.

Hasta el momento su video ya cuenta con más de 140 mil me gusta y comentarios como: "El cuerpo paulina, el cuerpoooo paulina 😍😍", "No he visto cuerpo más perfecto que el de la niña Pau 🔥", "Lo más bello de este mundo 😵‍💫", "En serio, Paulina ¿tu si existes o estoy soñando? 😍", "Vuelves a Miss Universo y ganas ❤️", y muchos más.

Paulina Vega suele deleitar a sus seguidores con fotos mostrando sus espectaculares curvas, recordemos que hace poco también publicó en su Instagram una imagen disfrutando del mar usando un traje de baño de dos piezas con algunas tiras decorativas, algo que cautivó a sus fans pues al parecer los años no le pasan y sigue siendo igual de hermosa a cuando representó a Colombia en Miss Universo en el año 2014.

