Reina Isabel II habría muerto de tristeza; salen nuevo detalles a la luz

Las causas de muerte de la reina Isabel II aún son un misterio debido a que no ha habido un anuncio oficial frente a qué le ocasionó puntualmente la muerte a la monarca de 96 años.

Sin embargo, recientemente salió a la luz una versión que indica que supuestamente la reina Isabel II murió de tristeza.

Se trata de una versión de una escritora especializada quien contradice las versiones que indican que la monarca habría muerto por presunta leucemia, un ataque al corazón o fallas en sus órganos debido a su avanzada edad.

La escritora Katie Nicholl, especializada en la realeza aseguró recientemente que lo que habría precipitado el deceso de Isabel II sería una profunda tristeza que la embargaba tras la muerte de su esposo, el rey rey consorte Felipe de Edimburgo.

Según lo señalado por Nicholl, autora de The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, la muerte en abril de 2022 del rey consorte Felipe, a los 99 años, generó en su esposa, la reina Isabel II, una profunda depresión que la deterioró hasta la muerte.

“Nunca volvió a ser la misma después de que Felipe se fuera... Él era su fuerza y apoyo. La apoyó en todo lo que hizo en la vida”, señaló Nicholl según lo publicado por TN.

Además la escritora consideró que "es justo decir que ella no sería la reina que fue sin el apoyo de Felipe”.

La versión de la escritora tampoco ha sido confirmada o rechazada por la familia real, pese a que la propia monarca había expresado meses antes de la muerte de su esposo que era un pilar fundamental para ejercer la difícil y complicada tarea de administrar el reino británico.

“Con demasiada frecuencia el príncipe Felipe ha tenido que escucharme hablar. Con frecuencia hemos discutido mi intención de hablar de antemano y, como se imaginará, sus puntos de vista se han expresado de manera directa", dijo en ese entonces la reina Isabel.

En ese entonces agregó que Felipe "es una persona a la que no le gustan los cumplidos con facilidad, pero ha sido, sencillamente, mi fortaleza y mi sostén todos estos años, y yo, toda su familia, y este y muchos otros países, le debemos una deuda mayor que él. alguna vez reclamaríamos, o alguna vez lo sabremos”.

