¡Se armó la gorda! Yina Calderón estrenará su primer reality de talla grande en Colombia

Yina Calderón es una de las influencer más polémicas que hay y quien siempre comparte contenido de todo tipo en sus redes sociales para mantener al tanto a sus millones de seguidores de su vida profesional y personal.

Hace poco y por medio de su cuenta personal en Instagram , en la que cuenta con más de 570 mil seguidores, la empresaria de fajas dio una gran noticia que emocionó a más de uno.

Resulta que Yina Calderón anunció que se está preparando muy fuerte para lanzar su primer reality show de talla grande en Colombia. En el video que se viralizó rápidamente en las cuentas de chismes, se puede observar a la empresaria de fajas en una enorme mansión junto a un joven anunciando lo que se viene. Allí también se ve a algunas mujeres de talla grande bajar por algunas escaleras.

"En esta casa 16 concursantes, no cualquier concursante, las de tallas mas grande, competirán por más de $50 millones de pesos en premios. Odios, amores, lágrimas y polémica, harán parte del primer reality de talla grande en Colombia. Prepara tu talento porque pronto estaremos en tu ciudad", se escucha decir a Yina Calderón y a su compañero.

Como era de esperarse, hubo personas quienes la criticaron y otras que la apoyaron en ese nuevo emprendimiento: "No es por hablar pero verla en esa faceta de ve buena y diferente👏 en lo personal yo me la vería", "Andrea Serna quedó en pañales", "50 millones? Jajaja ya eso no alcanza 😂 ni para una casa", "Sabemos que será lun boom en colombia solo porque es yina jajajajajajajajaja", son algunos de los comentarios que llegaron a la cuenta de rechismes.