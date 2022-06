Sebastián Yatra cumplió con su rol de jurado de votación e hizo un llamado a los colombianos

Hace unos días se dio a conocer que el cantante paisa Sebastián Yatra , quien actualmente se encuentra viviendo en España, había acudido a la embajada colombiana de dicho país, para solicitarles que le permitieran ser parte del grupo de jurados de votación a cambio de que él pudiera ejercer su derecho al voto como colombiano,en esta jornada definitiva de elecciones presidenciales.

La propuesta del cantante fue aceptada y durante algunos días de esta semana el interprete de canciones como "tacones rojos", "Pareja del año" y " No hay nadie más", estuvo cumpliendo con su rol de jurado de votación.

Yatra quien actualmente está trabajando como uno de los 'coaches' de 'La voz kids España', se refirió sobre la jornada y aprovechó para hacer un llamado a todos los colombianos a que en este día tan importante para el país, no pasen por alto su responsabilidad con la democracia.

“Tenemos que crecer, cambiar las cosas y nuestra mentalidad; superar obstáculos y no repetir lo mismo que siempre hemos hecho (...) Siento que pase lo que pase hoy, va a ver un cambio. Es importante que salgamos a votar y que no votemos en blanco, porque al final el blanco y no votar es lo mismo, es dejar que otra gente tome la decisión por nosotros” manifestó el cantante quien al final de la jornada tendrá que ayudar con el conteo de votos, como lo hacen todos los jurados.

Para finalizar, acotó: "Yo le entregó todo a Dios. Confío que nuestro país va a salir adelante junto y unido. Esta es una oportunidad para unirnos más que nunca”.