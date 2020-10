Si no me abres, suspenden a la clínica: Ana del Castillo amenaza a vigilante que no la deja entrar

Nuevamente una escena de ‘usted no sabe quién soy yo’ es viral en redes sociales y, esta vez, protagonizada por Ana del Castillo . En un video, que rápidamente se hizo tendencia en Twitter, se ve a la cantante de vallenato exigir que la dejen ingresar a una clínica de Valledupar alegando tener COVID-19.

Aunque se desconoce la razón exacta por la cual el vigilante no la dejó entrar al lugar, Ana del Castillo notablemente enojada le pide que le abra: “Abre, abre, abre…que abras…abre… ¿me vas a dejar aquí?, ¿y si yo tengo COVID me vas a dejar aquí?”.

Ante la negativa del vigilante, la cantante empezó a lanzar amenazas a costo de sus seguidores en redes sociales. Según expresó, con los seguidores que ella tiene, podía hacer cerrar la clínica y dejar sin trabajo a todo el mundo.

“Yo te grabo, si no me abres, suspenden a la clínica. Con los seguidores que tengo si no me abres suspenden a la clínica. ¿Quieres que lo haga? listo, yo lo hago, si no me abres suspenden a la clínica y no tienes trabajo ni tú ni nadie, abre, abre, abre…tengo COVID, estoy prestando servicio y no me abren, abre. Aquí en la clínica Erasmo en Valledupar, tengo COVID y no me abren”, se le oye decir en la grabación.

Al final del video se ve a Ana del Castillo grabar un video en el que dice que está enferma, con su tapabocas puesto, y que no la dejan ingresar.

“Con los seguidores que tengo, te cierran la clínica y pierdes el trabajo”, así le dice ANA DEL CASTILLO al vigilante de una clínica de Valledupar donde no la deja ingresar. La cantante manifiesta tener Covid - 19. pic.twitter.com/mlhQ3H2isk — El Circular de Pivijay (@circularpivijay) October 24, 2020

Publicidad

Por supuesto, el escándalo generó decenas de comentarios en los que rechazan su proceder y que, además, se quita el tapabocas en varias ocasiones. Por otro lado, varios usuarios aprovecharon el momento para crear memes de los supuestos seguidores que saldrán corriendo a cerrar la clínica.

Hasta donde ha llegado la sociedad haciendo famosa a gente estúpida , lo sucedido hoy con Ana del Castillo , demuestra que a los " influencers" se les sube la fama a la cabeza y creen que por tener milles de seguidores y eso les da derecho a pasar por encima de los demás pic.twitter.com/2KbV5DPc6z — Almirante Padilla (@AlmirantePadil6) October 24, 2020

Los seguidores de Ana del Castillo, llegando a cerrar la clínica. pic.twitter.com/ku4xVM5JZg — L. (@LuisPalmad1) October 24, 2020

Los seguidores de Ana del Castillo yendo a cerrar a la clínica pic.twitter.com/Eh1dGG1Duq — George Michael (@GMDLHM) October 24, 2020