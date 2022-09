"Son unos morbosos": Natalia París habla sobre espíritus que acosan a Yina Calderón

Recientemente Yina Calderón compartió con sus seguidores una experiencia extraña que ha estado viviendo durante el último mes y ella lo describe como que siente un muerto sobre ella mientras duerme.

Respecto a este tema, la modelo Natalia París decidió referirse pues asegura que en el pasado también lo vivió.

Por medio de un video en su cuenta personal de Instagram, la DJ dijo: “Eso se llama parálisis del sueño y yo lo sé porque lo he experimentado mucho en el pasado, por eso siempre estoy haciendo limpiezas con palo santo. Son seres del bajo astral que se alimentan de nuestra energía, eso que estaba describiendo Yina. Son unos morbosos, (…) se aprovechan de ti, de la energía y sí siente uno que lo tocan de manera morbosa y tú en ese momento no puedes hacer nada”.

Así mismo, dejó algunos consejos para evitar que esto suceda: “El secreto para que esas cosas no nos pasen es la vibración, mantener una vibración elevada”.

Recordemos que Yina dice sentir que un ser peludo que intenta meterle su miembro por la cola: “Estaba en mi cama cuando se me subió, me puse a orar. Y ayer fue terrible, no pude dormir, se me subió dos veces. Se conoce como ‘parálisis del sueño’, pero en mi caso es muy extraño, porque siento que se me sube y me empieza a manosear y trata de meterme la parte íntima en la cola. ¡Horrible, horrible! No sé qué hacer, no sé a qué se deberá, necesito que ustedes me ayuden. Me da miedo hasta acostarme a dormir, porque se me sube”.

Sobre este tema, varios internautas se han solidarizado con la empresaria de fajas y esperan que pronto deje de sentir y vivir estos episodios paranormales que le han quitado la paz.

