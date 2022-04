Tirará la casa por la ventana: Andrea Valdiri anuncia que invitará a 10 de sus seguidores a su boda

Hace algunos días varios influencers comenzaron a mostrar en sus redes, una invitación que les había llegado a su casa de una boda y después de muchas especulaciones nos enteramos que Andrea Valdiri y Felipe Saruma se van a casar.

Por el momento, la creadora de contenidos no había hablado en su Instagram sobre su matrimonio, sin embargo; rompió el silencio de la mejor manera, ya que anunció que va a invitar a 10 de sus más fieles seguidores a su boda soñada.

Publicidad

Con algunas fotos en las que se ve con dos amigas vestidas de novia, Andrea Valdiri escribió: "Amo a quienes siguen mis inventos y me alcahuetean mis locuras; los que dicen "vamos pa' esa" y convierten mis momentos en magia. VOY A INVITAR A 10 DE MIS SEGUIDORES".

Así mismo, aprovechó para agradecerle a sus fans el apoyo incondicional: "Hoy quiero agradecerles y aplaudirlos por ser parte del libro de mi vida, son un capítulo importante y me motivan a continuar escribiendo más páginas".

Publicidad

Lo que más gustó del posteo, fueron las tiernas palabras que le dedicó a su futuro esposo: "Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que, a través de sus ojos me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades, su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te "dan una mano" para luchar juntos; pero lo más hermoso y loco es que siempre será inspirado en ustedes, para que sigan creyendo que la esperanza siempre estará, que la alegría viene después del llanto y lo más importante que las diferentes formas de amor pueden tocar tu puerta".

Como era de esperarse, su posteo se viralizó y tiene miles de comentarios de sus seguidores que quieren asistir a su matrimonio con Felipe Saruma: "Que bonita historia, amo la gente que se ama sin pensar en más… FELICIDADES e invítame chama hahahaha yo me porto bien (o mal)", "Algún día llegará el día de sentir esto que debes estar sintiendo, te felicito, te admiro y te deseo lo mejor del mundo 🔥", "Te felicito Andre, Dios siempre premia a las buenas personas, su respuesta aveces son silenciosas, pero cuando llega , llega con toda😘", y muchos más.

Publicidad

Por el momento no se sabe cual será la forma que Andrea Valdiri va a usar para elegir a los 10 seguidores que van a ir a su matrimonio.