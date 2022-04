Tuti Vargas ya no puede más y anuncia que se distanciará de las redes sociales

La creedora de contenido Daniela Vargas, más conocida en el mundo digital como 'Tuti Vargas' sorprendió a todos sus seguidores de Instagram , luego de que publicara un extenso mensaje en el que anunció que se tomará un tiempo, en el que se ausentará de las redes sociales pues ya no puede hacerse la de la vista gorda con algunos aspectos de su vida relacionados con su salud mental, que no están bien.

Tristeza, frustración, miedo, e incertidumbre son algunos de los sentimientos que la mujer confesó, la agobian en las últimas semanas constantemente. Por lo tanto se excusó con su comunidad pues no se ha sentido capaz de salir ante las cámaras a fingir que todo en su vida fluye de maravilla, cuando en realidad siente que necesita replantearse muchas cosas.

“Sinceramente no me ha dado para más, seguramente lo único que han visto en mis redes es publicidad y poca humanidad, pero es lo que puedo hacer en este momento. Ni las ganas, motivación y coraje me alcanzan para mostrar algo diferente a lo que siento en mi alma hoy”, señaló en uno de los párrafos de su escrito.

Y es que según lo indicó durante mucho tiempo le ha puesto a su incomodidad pañitos de agua tibia disfrazados de ejercicio, buena alimentación, libros y demás actividades que suponen bienestar, tratando de aliviar algo que a fin de cuentas necesita solucionar con ayuda de especialistas.

No obstante, la influenciadora aclaró que no eliminará sus redes pues tiene que cumplir con algunos compromisos comerciales que ya tenía estipulados en su agenda hace mucha tiempo.

Recordemos que la influenciadora hace un tiempo confesó haber sufrido de depresión y desordenes alimenticios por lo que su decisión y sobre su honestidad fue aplaudida por muchos de sus amigos, allegados y seguidores, quienes le dejaron mensajes de ánimo y apoyo en su publicación.

