Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre en un hospital de Guadalajara, luego de que estuviera hospitalizado por varios meses debido a una fuerte caída que tuvo en su rancho.

Tras su partida, lo que se dice es que el 'Charro de Huentitán' no se quiere ir del lado de su familia y al parecer se les está manifestando en diferentes formas y momentos.

Recordemos que hace poco, la viuda del artista contó que todos los días pasa algo extraño en su cama: "Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha, con todo se forma una cruz a diario. Yo le digo: ‘No te preocupes que nadie va a ocupar tu lugar’, además todas las tardes vengo a las 5 p. m. a rezar su rosario".

Así como le sucede a ella, en esta oportunidad al parecer Vicente Fernández se le manifestó a su nieto Alex Fernández, experiencia que contó en el programa de televisión ‘Venga la alegría’ de TV Azteca.

Según lo que cuenta Alex, él y su abuelo eran muy unidos y en el funeral del artista, el joven le pidió que nunca se alejara de su lado, en ese momento Alex le dijo: "Empecé a rezar y a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera".

"Le dije: ‘Dame una señal si me estás escuchando o si estás de acuerdo’. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo pulgar y se me dobló haciendo una señal afirmativa, con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno’; pero fue un sí", aseguró el también cantante.

Así mismo, Mhoni Vidente aseguró en un canal de YouTube que Vicente Fernández se le apareció en un sueño y que supuestamente le mandó un mensaje a su familia: "“Viene algo complicado para los hijos de Vicente Fernández, sobre todo para Vicente Fernández Jr. o Gerardo Fernández, los mayores corren peligro. Les encargo mucho a mis hijos que no se vayan a pelear; es un mensaje que le mando a toda la familia Fernández’. Lo soñé bien clarito", aseguró.