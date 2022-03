VIDEO: Fanny Lu lleva comida a los perros de Mauricio Leal y en las redes le agradecen por su ayuda

Hace algunos meses, el asesinato de Mauricio Leal y su mamá, la señora Marleny Hernández, conmocionó al país entero, ya que fue una muerte que nadie se esperaba, ni mucho menos que hayan perdido la vida de la mano de uno de sus familiares.

Desde que ellos dos murieron, las mascotas que tenía Mauricio Leal, Maito y Niñito, han estado a cargo del señor Simón, un amigo de la familia y quien en varias oportunidades le cuidaba a sus dos perros.

Sin embargo; hace unos días, desde la cuenta de Instagram '@JusticiaParaMauroyMarleny’, han comenzado una campaña para que algunas personas colaboren con alimento para los dos perritos, y aunque don Simón no ha pedido nada, una ayuda no cae para nada mal.

En el post de la red social se leía: "Maito y Niñito son los perritos de Mauricio y Marleny. Siempre que salían de viaje, don Simón era quien los cuidaba. Desde el 17 de noviembre están con él. Tras el fallecimiento de Mauricio y Marleny se ha tomado la decisión de que sigan al cuidado de él, ellos sienten la ausencia de sus amos y con don Simón están muy bien. Él los ama y ellos a él, pero don Simón, aparte de cuidarlos a ellos y darles mucho amor, hace una labor muy linda. Tiene en total cinco perros y ocho gatos adoptados, él siempre les da todo y están en las mejores condiciones, pero no le sobra el dinero, y aunque él nunca ha pedido yo, sí quiero pedirles que lo apoyemos con cositas básicas".

"Quienes tenemos mascotas sabemos los gastos que generan y sé que le caería muy bien nuestro apoyo. No hay que ayudar con dinero, los perritos necesitan cosas básicas como: concentrado, kit de aseo, anti pulgas y medicamentos, la ayuda es para ellos, para nadie más, don Simón suficiente hace con cuidarlos y darles amor y, la idea es sigan con él. Quien quiera ayudar, los contacto con él. #yosoymauricioymarleny #justiciaparamauroymarleny", finalizó diciendo la publicación.

Una de las que se puso la mano en el corazón y decidió ayudar, fue la cantante Fanny Lu , quien era una de las grandes amigas de Mauricio Leal.

En un video de Instagram, se puede ver a la artista visitando a los perritos a quienes les llevó comida, medicamentos, dulces, juguetes y muchas cosas más.

"Soy de las que piensa que tu mano derecha no se debe enterar de lo que hace tu mano izquierda, pero este caso es especial porque se trata de @maitoleal y de sus niñitos, sus perritos, #maito y #niñito. Por redes sociales he recibido sus mensajes de preocupación y me llena de felicidad que todos estén pendientes de ellos. Aquí estoy en nombre de todos. Agradezco, de todo corazón a Simón y su esposa por el cuidado y el amor que les dan. Los perritos de Maito están muy bien, nunca han aguantado hambre ni han estado en mal estado. Comparto con ustedes esta bella experiencia", escribió Fanny Lu en el posteo de Instagram.