VIDEO: 'La Roca' premió a un fanático regalándole su lujosa camioneta

El actor Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca' quiso premiar a uno de sus fanáticos por la gran labor que hace por los demás.

'La Roca' se conmovió mucho con la historia de Óscar Rodríguez, quien es un veterano de la marina y hoy día trabaja por y para la comunidad como líder de la iglesia, cuida de su mamá de 75 años, es entrenador personal y además ayuda a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

El actor, quien es muy recordado por su participación en las películas de ‘Rápidos y Furiosos’, hizo una reunión con todos sus seguidores y allí le dio la gran sorpresa a Óscar.

En el escenario Johnson dijo “Hay un chico aquí del que he leído su historia, realmente me conmovió. Tu historia realmente me emocionó porque escuché que eres un entrenador personal, siempre positivo, motivador y optimista (…) Haces muchas cosas buenas por los demás”.

Óscar no podía creer lo que estaba sucediendo en ese momento y 'La Roca' lo sorprendió con una hermosa noticia “Gracias por tus servicios, disfruta tu nueva camioneta. Te mereces mucho más que todo esto”.

Los asistentes a este evento muy emocionados comenzaron a grabar todo lo que estaba ocurriendo y se viralizó en las redes sociales.

Publicidad