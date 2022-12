Video: Maleja Restrepo envidió el beso de Egan Bernal con su novia y se las echó a Tatán Mejía

Maleja Restrep o y Tatán Mejía son una pareja muy feliz y conforman una bella familia junto a sus pequeñas Guadalupe y Macarena. Sin embargo, son muy ocurrentes cuando se trata de reflejar los problemas que vive cualquier pareja y se ingeniaron un gracioso sketch que les encantó a los fans.

Después del triunfo de Egan Bernal en el Giro de Italia este domingo 30 de mayo, fue muy famoso el beso que le dio el ciclista a su novia María Fernanda Gutiérrez, de quien está muy enamorado y además la considera su motivación.

En cada etapa Egan Bernal dejó ver lo tragado que está y le daba tremendo beso a su novia que o esperaba en el público para felicitarlo. Ese sublime momento sirvió para que Maleja Restrepo y Tatán Mejía recrearan una graciosa escena.

En un primer momento aparece Maleja viendo la foto del romántico momento y exclamó: "tan linda la mujer de Egan Bernal como lo recibe después de montar en bici", pero a los pocos segundos aparece Tatán Mejía en la puerta, llegando a casa tras montar bicicleta y el recibimiento fue todo lo contrario.

"¿Usted que hace aquí? ¿Usted por qué no se secó afuera con la toalla que hay para la bicicleta? Está todo mojado, no señor. Así de mojado no me entra a la casa. Y se viste afuera y ahí si entra", exclamó furiosa, mientras Tatán vuelve a salir después del regaño.

El gracioso video fue aplaudido por muchos en redes sociales y le sacó carcajadas a más de uno.