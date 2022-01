VIDEO: recordado actor de 'Carita de ángel' protagonizó fuerte pelea con una mujer

En redes sociales se viralizaron diferentes videos e imágenes del actor Alfredo Adame yéndose a los empujones y golpes con una mujer y un hombre en plena vía pública; el también presentador mexicano resultó en el piso.

El actor, recordado por su papel en la novela mexicana 'Carita de ángel' fue el protagonista de una discusión que no quedó solo en palabras, pues se fue a los golpes y manotazos con un hombre y una mujer, que según se le escucha al actor, le había quitado su celular.

“Dame mi celular eh. Dame mi celular, wey. Dame mi pinche celular. No te voy a pagar nada wey”, se le escucha decir al actor mientras amenaza al hombre con “partirle su madre”.

Y es que la pelea estuvo tan acalorada que el actor terminó descamisado, en el piso y con los pantalones rotos. Tras la viralización del contenido en redes sociales, Adame contó la razón de la discusión y el desenlace de tremendo lío; al parecer, todo habría iniciado por un choque simple.

“Lo alcanzo, bajo el vidrio y le digo: ‘Óyeme estúpido, qué te pasa hijo de la tiznada'. Y entonces, me vuelve a hacer señas obscenas y todo ese rollo. (...) Se para el tráfico, me bajo y le llego al lado del volante… Le digo: ‘Bájate cabrón, bájate…’. Y me gritan: ‘Alfredo, te están robando el celular’, volteo a mi coche y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado; voy a mi choche, veo que sí agarró el celular”, contó para el programa ‘Chismorreo’, del canal mexicano Telediario.

El actor además reveló que las personas con quien tuvo el inconveniente se aprovecharon, lo golpearon entre los dos y hasta lo tiraron al piso.

"La trato de abrazar para agarrar mi celular, se agacha, me agacho yo y luego llega el otro cuate que se ve atrás, me jalonéa y me tira al piso y me empiezan a patear los dos", agregó.

En otra de las grabaciones, se ve a la mujer grabando en primera persona e indicando que Adame la había golpeado.

La discusión terminó cuando la mujer entregó el celular al actor, sin embargo, antes de hacerlo golpeó el aparato contra el piso y lo daño por completo. Se desconocen las acciones legales tomadas tras el bochornoso episodio de intolerancia.

Lo vuelve hacer #AlfredoAdame



Es captado peleándose en vía pública. El video se hizo viral en redes. pic.twitter.com/wZC2PauB4n — Belleza de Morrita (@SoyLeticiaOk) January 26, 2022

Surgen nuevas imágenes de la pelea callejera que protagonizó Alfredo Adame y una pareja en CDMX. Es el video captado por la mujer, con la que discutía. Ambos tripulantes del auto, alegaban que el actor, había chocado su auto y exigían pago de daños, a cambio de devolverle el📱🤦🏽‍♀️. pic.twitter.com/Et9IuFadHa — Yadith Valdez (@yadithvaldez) January 26, 2022