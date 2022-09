"Ya lloré lo que tenía que llorar": Aida Victoria se pronuncia en redes tras ser condenada

Aida Victoria Merlano hizo su primera aparición en redes sociales luego de que este martes el juez 20 de Conocimiento de Bogotá la condenara a 7 años y medio por la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano; la joven obtuvo el beneficio de casa por cárcel.

"Ya lloré lo que tenía que llorar y ya puedo venir a darles la noticia. No me voy a ir a una cárcel, lo que tenía que pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel y pasó un milagro porque fueron 7 años y medio".