Yaneth Waldman denunció que tuvo que pagar cuantiosa suma al comprar el Soat; resultó estafada

La actriz y presentadora de televisión colombiana Yaneth Waldman contó a sus seguidores que fue víctima de estafa cuando intentó comprar el Soat para su carro, el cual se encontraba vencido.

La bogotana comenzó su relato, recordando que ella era muy precavida a la hora de enfrentarse con algún mensaje o correo sospechoso, pues es bien sabido que los ciberdelincuentes usan las redes sociales como WhatsApp o el correo electrónico para enviar links maliciosos con los que se roban los datos de las personas, que por alguna u otra razón terminan ingresando.

Publicidad

Pero esta vez, Waldman indicó que para hacer el trámite de la renovación del Soat ingresó a la página oficial, que se identifica por terminar en “.gov.co”, sin pensar que la iban a hackear.

En el video la presentadora especificó que había un espacio en el que supuestamente se podía hacer el trámite para adquirir el seguro, por lo que no le vio problema para ingresar.

Al poco tiempo, la mujer de 60 años se comunicó con el número de teléfono que le habían suministrado en la página, para que le dieran las indicaciones pertinentes para realizar el pago.

“Entramos para pagar el SOAT, todo bien, con un número de WhatsApp, todo perfecto, de la página oficial, no es que me metí a internet, o de un mail, no. La oficial. Todo iba perfecto, se pagó el SOAT, y era una estafa, me tumbaron seiscientos y pico de mil pesos”, especificó Yaneth

Publicidad

Al finalizar la denuncia, Yaneth Waldman hizo un llamado a sus seguidores para que se cuidaran de los ciberdelincuentes, quienes, según ella, estaban “crackeando” las páginas oficiales.

Publicidad

Aprende a hacer adornos navideños en casa